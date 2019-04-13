«Ярославич» потерпел поражение в ключевом для себя матче тура

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-13T12:31:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Субботний матч «Ярославича» с нижневартовским «Самотлором» можно было расценивать на уровне генерального сражения команд, ведущих борьбу за выживание в суперлиге. Из шести команд плейаута только «Ярославич» и «Самотлор» могут покинуть высший дивизион российского волейбола. Четверка остальных фактически уже гарантировала себе право на безмятежное пребывание на игровой площадке. Для двух аутсайдеров каждая игра важна, а прямое столкновение между ними равноценно катастрофе при поражении. И с этой точки зрения игра «Ярославича» с «Самотлором» показала, что нижневартовские сейчас лучше готовы. С первого сета было ясно, что каждым мячом надо дорожить и сводить число своих ошибок к минимуму. «Самотлор» допускал меньшее число своих ошибок, нежели ярославцы. Конечно, и у наших ошибок было немного, но именно из таких мелочей и собираются по крупинкам победные очки. Наставник «Ярославича» Андрей Ноздрин произвел всего одно изменение в составе команды, выигравшей в прошлой игре у «Енисея». Связующим в матче с «Самотлором» был определен молодой Алексей Сакеев, очень удачно игравший в последних матчах «регулярки». Но, возможно, именно молодость не позволила Алексею блеснуть хладнокровием и опытом. Некоторые его ходы прочитывались соперниками, а атака партнера упиралась в глухой блок. К тому же, вновь с приемом были проблемы, что сказывалось и на второй передаче, не говоря уже про эйсы соперников. Вдобавок ко всем проблемам и наш диагональный Саша Старович попал под усиленный контроль, преодолевать который ему редко удавалось. Так же плотно контролировали и нашего капитана Вячеслава Тарасова. Лишь Руслану Галимову удавалось изредка поправлять ситуацию своими эйсами, но то были короткие эпизоды. В двух сетах «Ярославич» весомо уступал в счете еще до концовки, с надеждой выправить положение дальше, хотя именно концовка второго сета была ключевой. Проигрыш этого сета означал, что теперь «Ярославичу» можно рассчитывать только на тайбрейк. И тайбрейк мог бы случиться, потому что в концовке третьего сета ярославцы вцепились в последнюю надежду и свели отставание к минимуму – 22:23. Теперь нужна была надежная подача, чтобы лишить соперников хорошего приема. Но тут у «Ярославича» не нашлось козырей. Теперь «Ярославич» может спасти только чудо.

«Ярославич» - «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 0:3 (19:25; 16:25; 23:25)

ИСТОЧНИК KP.RU