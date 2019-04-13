2019-04-13T12:06:03+03:00
Происшествия

В Ярославле бдительного жителя наградили грамотой УМВД

Мужчина заметил, что кто-то пытается украсть гараж
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Бдительный гражданин получил грамотуБдительный гражданин получил грамотуФото: УМВД по Ярославской области
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Андрей Липилин, глава ярославской полиции, поблагодарил бдительного мужчину, который помог раскрыть кражу. Алексей Пульников заметил, как двое подозрительных мужчин пытались украсть "ракушку" из садоводческого товарищества в Кузнечихе.

- Благодаря бдительности и активным действиям Алексея Геннадьевича Пульникова, который стал очевидцем этого, полицейским удалось установить и задержать подозреваемых по горячим следам, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

Бдительному гражданину вручили грамоту. И похвалили при начальниках отделов. А на 31 и 33-летних воров завели уголовное дело. Ущерб оценили в 18 тысяч рублей. За сговор и немалый ущерб их накажут по полной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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