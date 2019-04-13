В Ярославле бдительного жителя наградили грамотой УМВД
Андрей Липилин, глава ярославской полиции, поблагодарил бдительного мужчину, который помог раскрыть кражу. Алексей Пульников заметил, как двое подозрительных мужчин пытались украсть "ракушку" из садоводческого товарищества в Кузнечихе.
- Благодаря бдительности и активным действиям Алексея Геннадьевича Пульникова, который стал очевидцем этого, полицейским удалось установить и задержать подозреваемых по горячим следам, - рассказали в УМВД по Ярославской области.
Бдительному гражданину вручили грамоту. И похвалили при начальниках отделов. А на 31 и 33-летних воров завели уголовное дело. Ущерб оценили в 18 тысяч рублей. За сговор и немалый ущерб их накажут по полной.
ИСТОЧНИК KP.RU