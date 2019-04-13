«Буревестник» закрыл сезон песней Джимми Гевина

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-13T11:14:13+03:00

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Хоть и не удалось нашим баскетболистам преодолеть первую стадию плейофф суперлиги 1, но сам факт попадания «Буревестника» в плейофф уже много значит для команды, вообще проводившей первый свой сезон на таком высоком уровне. Итогом сезона «Буревестника» стало 5-е место по результатам регулярного чемпионата. Не менее важным результатом, который отмечали практически наставники всех приезжавших в «Вознесенский» команд, был ажиотаж, сопровождавший проходящие здесь матчи. Посещаемость баскетбола в Ярославле оказалась очень высокой, превосходившей даже такие баскетбольные центры, как Москва и Петербург. Этот фактор во многом подтолкнул тренеров «Бури» отметить не только довольно удачный сезон, но и всех тех, кто неистово болел в «Вознесенском», а тем более в выездных матчах. На расставании с сезоном весь личный состав «Бури» вышел на паркет в игровой форме, без деления на тренеров и игроков. Все приняли участие в показательной игре – «черные» против «белых», по цвету маек. Результат игры, конечно, никакого протокольного значения не имел, хотя отдельные продемонстрированные игроками трюки и, конечно, «трёхи» встречались на «ура». Потом команда провели что-то вроде пресс-конференции с болельщиками, где любой желающий мог задать любой вопрос любому из «Бури». Закончилось все мероприятие обязательной автограф-сессией, в которой больше всех пришлось поработать нашим звездам – Артему Бутянковсу, Андрею Чернышу и американцу Джимми Гевину, который в завершении пресс-конференции просто поразил всех окончательно. До «прессухи» Джимми выступал в ряде конкурсов, в том числе и по «данкам», хотя его рост отнюдь не для этого. Тем не менее, прыгучесть американца, имеющего к тому же опыт выступлений в NBA, просто фантастическая. Но еще один талант Джимми вызвал восторг зрителей, которым впервые довелось услышать в его исполнении его собственную песню! Ну это что-то!!! Такие парни – украшение «Бури». Дай бог, чтобы этот состав команды сохранился на следующий сезон

...и оставил автографФото: Виктор ПОЛЯК

Фото: Виктор ПОЛЯК

ИСТОЧНИК KP.RU