Роскомнадзор заблокировал сайт 76.ru следом за «Яркубом»

СЕГОДНЯ 00:40 2019-04-13T00:45:09+03:00

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Роскомнадзор продолжает блокировать сайты ярославских СМИ. Следом за «Яркубом» орган наложил ограничение на сайт наших коллег из 76.ru. Вечером 12 апреля пользователи ряда провайдеров не смогли открыть страницу издания в интернете.

- Собственно, это то, чем мне грозили в РКН - что история с надписью про Путина на стене УМВД в Ярославле может дойти до Генпрокуратуры. И она дошла. – написала на своей странице в социальных сетях редактор сайта 76.ru Ольга Прохорова. - Никаких документов редакция на почту не получала. Были лишь звонки с требованиями снять материал.

Ярославские журналисты выражают слова поддержки заблокированным редакциям. Многие лидеры общественных мнений считают происходящее актом давления на СМИ.

Между тем, 76.ru продолжает работу на страницах издания в социальных сетях

ИСТОЧНИК KP.RU