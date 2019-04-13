Роскомнадзор заблокировал сайт 76.ru следом за «Яркубом»
Роскомнадзор продолжает блокировать сайты ярославских СМИ. Следом за «Яркубом» орган наложил ограничение на сайт наших коллег из 76.ru. Вечером 12 апреля пользователи ряда провайдеров не смогли открыть страницу издания в интернете.
- Собственно, это то, чем мне грозили в РКН - что история с надписью про Путина на стене УМВД в Ярославле может дойти до Генпрокуратуры. И она дошла. – написала на своей странице в социальных сетях редактор сайта 76.ru Ольга Прохорова. - Никаких документов редакция на почту не получала. Были лишь звонки с требованиями снять материал.
Ярославские журналисты выражают слова поддержки заблокированным редакциям. Многие лидеры общественных мнений считают происходящее актом давления на СМИ.
Между тем, 76.ru продолжает работу на страницах издания в социальных сетях
ИСТОЧНИК KP.RU