В Ярославле ищут телефонных лжеминеров: они «заложили» снаряды в 4 больницы

СЕГОДНЯ 19:47 2019-04-12T19:47:06+03:00

Сегодня, 12 апреля, днем в полицию один за другим поступили похожие сообщения

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Сначала около трех часов дня неизвестный сообщил по телефону о «минировании» Соловьевской больницы, затем ярославской клинической №2, детской областной и областной наркологической больниц.

– Все указанные здания были проверены сотрудниками спецслужб, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - По итогам проверки анонимных сообщений о минировании оперативные службы не обнаружили опасных предметов. После осмотра все медицинские учреждения вернулись к штатному режиму работы. Сейчас устанавливается источник сообщений об опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU