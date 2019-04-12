В Ярославле ищут телефонных лжеминеров: они «заложили» снаряды в 4 больницы
Сегодня, 12 апреля, днем в полицию один за другим поступили похожие сообщения
В Ярославле лжеминер "заложил" снаряды в 4 медицинских учреждения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сначала около трех часов дня неизвестный сообщил по телефону о «минировании» Соловьевской больницы, затем ярославской клинической №2, детской областной и областной наркологической больниц.
– Все указанные здания были проверены сотрудниками спецслужб, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - По итогам проверки анонимных сообщений о минировании оперативные службы не обнаружили опасных предметов. После осмотра все медицинские учреждения вернулись к штатному режиму работы. Сейчас устанавливается источник сообщений об опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU