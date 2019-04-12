В Ярославле думают над изменением зонирования участков около Павловской рощи

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-12T19:00:15+03:00

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Ограничить скорость движения на дороге, обустроить тротуары возле Яблоневого посада, ликвидировать расклейку рекламных листовок, установить детский городок во дворе и спасти Павловскую рощу, — такие просьбы высказали жители Брагина на встрече с главой администрации Дзержинского района Екатериной Мусиновой.

На просьбу жителей изменить назначение земельных участков, прилегающих к Павловской роще и попавших под категорию жилой застройки, присутствовавший здесь же заместитель мэра Ринат Бадаев ответил, что встречи с инициативной группой, требующей не допустить строительство вблизи памятника природы «Павловская роща», проходят регулярно.

- Сейчас этот вопрос прорабатывается в правовом поле. Есть вероятность, что нам удастся зону жилой рекреации сделать рекреационной зоной. А зону Ж1, где планируется построить многоэтажки, перевести в зону с максимальным ограничением этажности строительства, - сказал Ринат Бадаев.

ИСТОЧНИК KP.RU