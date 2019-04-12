2019-04-12T19:00:15+03:00
Общество

В Ярославле думают над изменением зонирования участков около Павловской рощи

Об этом городские власти настойчиво попросили жители Дзержинского района
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Жители Дзержинского района Ярославля попросили городские власти пересмотреть зонирование участков около Павловской рощи.Жители Дзержинского района Ярославля попросили городские власти пересмотреть зонирование участков около Павловской рощи.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Ограничить скорость движения на дороге, обустроить тротуары возле Яблоневого посада, ликвидировать расклейку рекламных листовок, установить детский городок во дворе и спасти Павловскую рощу, — такие просьбы высказали жители Брагина на встрече с главой администрации Дзержинского района Екатериной Мусиновой.

На просьбу жителей изменить назначение земельных участков, прилегающих к Павловской роще и попавших под категорию жилой застройки, присутствовавший здесь же заместитель мэра Ринат Бадаев ответил, что встречи с инициативной группой, требующей не допустить строительство вблизи памятника природы «Павловская роща», проходят регулярно.

- Сейчас этот вопрос прорабатывается в правовом поле. Есть вероятность, что нам удастся зону жилой рекреации сделать рекреационной зоной. А зону Ж1, где планируется построить многоэтажки, перевести в зону с максимальным ограничением этажности строительства, - сказал Ринат Бадаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле отметили День космонавтики шариками и установкой телескопа
В Ярославле ищут телефонных лжеминеров: они «заложили» снаряды в 4 больницы
Ярославский «Локомотив» продлил соглашения с Рафиковым, Черепановым и Ильенко на 2 года
Вся машина в крови: в Ярославле пассажир такси набросился с ножом на водителя
Как под Ярославлем польские яблоки давили
В Ярославле начали тестировать производство мальковых кормов для рыб
Владимир Волков уехал в Германию, а ярославцы смеются над его новым замом
Пропавший в Ярославле 12-летний мальчик найден
В Угличе загорелся мезонин деревянного дома купцов Евреиновых
Ярославна заставила ребенка врать судебным приставам, что родителей нет дома
В Ярославской области состоится слет поисковых отрядов
На новых экскурсиях по Ярославской области расскажут о выдающихся земляках и дадут на пробу местные деликатесы
Рыбинский космонавт Алексей Овчинин поздравил землян с Днем космонавтики с борта МКС
Ярославский лихой гонщик на «Инфинити» накопил долгов по штрафам на 100 тысяч рублей
В День победы над Ярославлем пролетят бомбардировщики Воздушно-космических сил России
Прокуратура требует от мэрии Ярославля отремонтировать убитые Промышленную и Осташинскую улицы
8 мая в Ярославле у Воинского мемориального кладбища будет ограничено движение автомобилей
Ярославские чиновники вместе с силовиками искали на Белинском рынке террористов и нелегалов
В Ярославле задержали женщину со свертком героина
В Ярославле 27 и 28 апреля ограничат движение рядом с Успенским и Федоровским соборами
В Рыбинске пьянка закончилась украденной картой и мобильником
В Ярославле проверили маршрутки и выявили серьезные нарушения
Карманная воровка украла кошелек у ярославской бабушки
Тяжкий вред по неосторожности: уличный конфликт жителей Рыбинска закончился разбитой об асфальт головой
Дмитрий Миронов поздравил Валентину Терешкову и Алексея Овчинина с Днем космонавтики
Лечь – не встать: ярославские судебные приставы арестовали диван должника
Первая победа «Ярославича» в плейауте
В Ярославле завершился региональный этап конкурса «Педагог-психолог России»