Ярославский «Локомотив» продлил соглашения с Рафиковым, Черепановым и Ильенко на 2 года

СЕГОДНЯ 17:48 2019-04-12T17:56:16+03:00

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23-летний защитник Рушан Рафиков выступает в составе «Локомотива» с сезона 2015/16. Тогда же стал чемпионом МХЛ и обладателем Кубка Харламова вместе с «Локо». Большую часть карьеры на взрослом уровне защитник провел в КХЛ.

В прошедшем сезоне Рушан Рафиков стал лидером обороны «железнодорожников», получив постоянное место в первой паре обороны и спецбригадах при игре в неравных составах. В плей-офф сезона 2018/19 в связи с травмами Стаффана Кронвалля и Якуба Накладала получал наибольшее количество игрового времени наравне с другим защитником команды Максимом Осиповым — больше 18 минут. По итогам Кубка Гагарина в 11 матчах набрал 4 (2+2) очка.

Никита Черепанов - воспитанник ярославского хоккея. ВКонтакте/Локомотив

Воспитанник ярославского хоккея защитник Никита Черепанов начал привлекаться к матчам КХЛ в 2015 году. С тех пор он провел в сильнейшей лиге Европы 200 матчей, большую часть из которых — в составе родной команды. Черепанов — один из самых жестких защитников чемпионата. За 58 игр сезона 2018/19 на его счету 158 силовых приемов.

Нападающий Артем Ильенко отметился в прошедшем сезоне тремя шайбами. ВКонтакте/Локомотив

Коренной ярославец нападающий Артем Ильенко прошел все ступени развития в родном клубе. В КХЛ дебютировал в 2015 году, проведя за это время 135 матчей. В том же сезоне Ильенко стал чемпионом МХЛ и обладателем Кубка Харламова в составе «Локо». В прошедшем сезоне нападающий отметился 3 заброшенными шайбами и 8 голевыми передачами в 46 играх регулярного чемпионата, добавив к этому 2 передачи в 8 матчах плей-офф Кубка Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU