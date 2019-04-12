Как под Ярославлем польские яблоки давили

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-12T16:43:54+03:00

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В четверг, 11 апреля, на полигоне ТБО «Скоково» под Ярославлем уничтожили чуть меньше 400 кг яблок. «Санкционку» нашли на складе одной из оптовок сотрудники Ростехнадзора вместе с транспортной прокуратурой. При этом, очевидно, что происхождение пытались скрыть – с некоторых упаковок были сорваны этикетки с маркировкой «Produce of Poland»,

« Согласно Указу Президента Российской Федерации от 27.07.2015г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», продукция изъята из оборота и уничтожена», - сказано в пресс-релизе Управления Ростехнадзора по Ярославской области

На территории г. Ярославля выявлено более 350 кг санкционной продукции.11 апреля 2019 года Управлением Россельхознадзора по Ярославской области совместно с Ярославской транспортной прокуратурой проведены мероприятия на предмет соблюдения предпринимателями запретов и ограничений на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778. По результатам проведенного рейда на территории складского помещения, где осуществляется оптово-розничная торговля фруктово-овощной продукцией, было установлен факт нахождения в обороте 394,5 килограмм польских яблок. В ходе проведенного досмотра зафиксирован факт срыва этикеток с упаковочной тары, также на части коробок имелись обрывки этикеток, свидетельствующие о происхождении продукции Produce of Poland , Polsk . Согласно Указу Президента Российской Федерации от 27.07.2015г. № 391 Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации , продукция изъята из оборота и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов Скоково с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU