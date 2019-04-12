2019-04-12T16:38:09+03:00
Общество

В Ярославле начали тестировать производство мальковых кормов для рыб

Это первый этап работы по созданию рыбоводного комплекса в Ярославской области
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Пока все работы по производству корма ведутся в тестовом режиме.Пока все работы по производству корма ведутся в тестовом режиме.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославле запустили производство кормов для рыб, пока все работы идут в тестовом режиме. Данное производство станет первым этапом по созданию индустриального рыбоводного комплекса, который будет находится в Ростовском районе региона.

– Комбикормовый завод выпускает стартовые корма для аквакультуры и белковый гидролизат, – рассказал генеральный директор ООО «ИнАгроБио» Сергей Шинкарев. – Производительность первой очереди – 36 тонн стартовых кормов и 1200 тонн гидролизата белка в год.

В рыбоводном комплексе планируется выращивать африканского клариевого сома. Количество живой рыбы в год долго оставить полторы тысячи тонн. В правительстве также уточнили, что стоимость этого проекта составляет более 290 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вся машина в крови: в Ярославле пассажир такси набросился с ножом на водителя
Как под Ярославлем польские яблоки давили
Владимир Волков уехал в Германию, а ярославцы смеются над его новым замом
Пропавший в Ярославле 12-летний мальчик найден
В Угличе загорелся мезонин деревянного дома купцов Евреиновых
Ярославна заставила ребенка врать судебным приставам, что родителей нет дома
В Ярославской области состоится слет поисковых отрядов
На новых экскурсиях по Ярославской области расскажут о выдающихся земляках и дадут на пробу местные деликатесы
Рыбинский космонавт Алексей Овчинин поздравил землян с Днем космонавтики с борта МКС
Ярославский лихой гонщик на «Инфинити» накопил долгов по штрафам на 100 тысяч рублей
В День победы над Ярославлем пролетят бомбардировщики Воздушно-космических сил России
Прокуратура требует от мэрии Ярославля отремонтировать убитые Промышленную и Осташинскую улицы
8 мая в Ярославле у Воинского мемориального кладбища будет ограничено движение автомобилей
Ярославские чиновники вместе с силовиками искали на Белинском рынке террористов и нелегалов
В Ярославле задержали женщину со свертком героина
В Ярославле 27 и 28 апреля ограничат движение рядом с Успенским и Федоровским соборами
В Рыбинске пьянка закончилась украденной картой и мобильником
В Ярославле проверили маршрутки и выявили серьезные нарушения
Карманная воровка украла кошелек у ярославской бабушки
Тяжкий вред по неосторожности: уличный конфликт жителей Рыбинска закончился разбитой об асфальт головой
Дмитрий Миронов поздравил Валентину Терешкову и Алексея Овчинина с Днем космонавтики
Лечь – не встать: ярославские судебные приставы арестовали диван должника
Первая победа «Ярославича» в плейауте
В Ярославле завершился региональный этап конкурса «Педагог-психолог России»