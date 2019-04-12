В Ярославле начали тестировать производство мальковых кормов для рыб

СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-12T16:38:09+03:00

Пока все работы по производству корма ведутся в тестовом режиме. Фото: Правительство Ярославской области

Это первый этап работы по созданию рыбоводного комплекса в Ярославской области

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В Ярославле запустили производство кормов для рыб, пока все работы идут в тестовом режиме. Данное производство станет первым этапом по созданию индустриального рыбоводного комплекса, который будет находится в Ростовском районе региона.

– Комбикормовый завод выпускает стартовые корма для аквакультуры и белковый гидролизат, – рассказал генеральный директор ООО «ИнАгроБио» Сергей Шинкарев. – Производительность первой очереди – 36 тонн стартовых кормов и 1200 тонн гидролизата белка в год.

В рыбоводном комплексе планируется выращивать африканского клариевого сома. Количество живой рыбы в год долго оставить полторы тысячи тонн. В правительстве также уточнили, что стоимость этого проекта составляет более 290 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU