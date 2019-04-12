Владимир Волков уехал в Германию, а ярославцы смеются над его новым замом

СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-12T15:56:48+03:00

Пока градоначальник укрепляет побратимские связи, у горожан возникло к нему много вопросов

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Мэр Владимир Волков возглавил делегацию Ярославля в Ханау. Поездка в Германию посвящена 25-летию побратимских связей между городами. Вдали от дома градоначальник откроет выставку об Ярославле и поучится, как работать у местных коммунальщиков.

- Главное достоинство любого партнерства – это возможность познакомиться с культурой другой страны, а также обменяться опытом и достижениями в различных сферах, — мудро рассудил мэр Волков.

За «главного», тем временем, осталась новый заммэра Алла Кибец, которая уже успела заверить ярославцев, что она не специалист в ЖКХ, а кроме Вологодского педагогического, чиновница окончила курсы бухучета.

Алла Кибец.Видео: Ярославль - Красноперекопский и Фрунзенский / vk.com

Но и это не главное. У горожан к местной власти накопилось очень много вопросов: о повышении цен на транспорт, передаче мусорных площадок домам и скорость, с которой команду мэра покидают ярославцы.

Кажется, когда градоначальник вернется из заграничной поездки, ему понадобится не только европейский опыт, но и дополнительные часы в сутках, чтобы исправить накалившуюся до немыслимого предела атмосферу.

ИСТОЧНИК KP.RU