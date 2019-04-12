2019-04-12T15:12:52+03:00
Общество

Пропавший в Ярославле 12-летний мальчик найден

Его искали сразу три волонтерские организации
Мария СОКОЛОВА
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12-летний Глеб Ермолин пропал еще 26 марта. Он вышел из дома в Красноперекопском районе города и до сегодняшнего дня, 12 апреля, там не появлялся. К поискам ребенка подключились сразу три волонтерские организации - «Лиза Алерт», «ЯрСпас» и «Партизан». Заявка на поиск к волонтерам поступила только 10 апреля, потому что с мальчиком уже такое бывало и раньше.

Сегодня днем стало известно, что ребенок нашелся, с ним все в порядке. Волонтеры выразили большую благодарность всем ярославцам, оказавшим помощь в поиске ребенка, в том числе за печать ориентировок и свидетельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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