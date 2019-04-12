2019-04-12T15:02:28+03:00
Происшествия

В Угличе загорелся мезонин деревянного дома купцов Евреиновых

В пожаре есть пострадавшие
Екатерина РЯБЦЕВА
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На ликвидацию огня довольно оперативно выехали две пожарные частиНа ликвидацию огня довольно оперативно выехали две пожарные частиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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11 апреля в Угличе на Ярославской улице,9 в 10.15 загорелся мезонин с балконом деревянного дома купцов Евреиновых. Сотрудники агентства, которые там находились, вызвали пожарных. На ликвидацию огня довольно оперативно выехали две пожарные части.

– С пожаром боролись слаженно и чётко: по раздвижной лестнице пожарные поднялись в горевший мезонин, проникли внутрь через балкон, и, несмотря на сильное задымление и сложную планировку, затушили очаг возгорания достаточно быстро. На первый этаж огонь не перекинулся. Помещения под мезонином пострадали только от воды, но и это большая проблема для арендаторов, – пишет в Фейсбуке главный редактор журнала «Углече поле» Алексей Суслов.

Пострадал один человек – мужчина 1974 года рождения. Есть версия, что это специалист Гостехнадзора. У мужчины обгорело лицо и голова.

Причины возгорания устанавливаются. Дом купцов Евреиновых является памятником культурного наследия регионального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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