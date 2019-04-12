Ярославна заставила ребенка врать судебным приставам, что родителей нет дома

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-12T14:22:15+03:00

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Ярославна задолжала по счетам за газ. Приставы и представители «Газпром межрегионгаз Ярославль» приехали к женщине домой, чтобы исполнить решение суда. Однако дома они застали только маленького ребенка. Напуганная девочка сказала, что родителей нет дома и продиктовала мамин номер телефона. Судебные приставы позвонили женщине и поняли, что она заставила ребенка обманывать представителей власти. В телефонной трубке послышался тот же собачий лай, что и за дверью. Игры пришлось закончить – должница все-таки открыла дверь приставам и газовикам. Газовая служба приостановила газоснабжение. Теперь женщина должна оплатить по счетам, покрыть судебные издержки и работу газовиков по отключениею и подключению к сети.

ИСТОЧНИК KP.RU