В Ярославской области состоится слет поисковых отрядов

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-12T14:10:04+03:00

На слет в Рыбинск прибут представители 14 поисковых отрядов Ярославской области, а также их коллеги из Нерехты, Костромы и Москвы. Фото сайт администрации Рыбинского МР.

В предстоящие выходные в Рыбинске соберутся представители всех поисковиков региона, а также их коллеги из Костромы, Нерехты и Москвы

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Торжественное открытие «Вахты Памяти» состоится в 11 часов 13 апреля у мемориала «Огонь Славы» в Волжском парке. Программа слета рассчитана на два дня. В первый – семинар-конференция в Общественно-культурном центре. Для начинающих поисковиков пройдут тренировочные занятия по работе с документами и архивами, анатомии человека, а реконструкторы познакомят ребят с формой солдат и офицеров Великой Отечественной войны.

- Рыбинск проводит региональные слеты поисковиков с 2007 года, и по праву считается центром поискового движения Ярославской области. Мы гордимся этим званием, поддерживаем его. Такие слеты – возможность делиться опытом, получать новые знания, поскольку специалистов в этой деятельности на самом деле очень мало, - сказала Марина Макарова, председатель Совета Ярославского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

Во второй день слета, 14 апреля, поисковики посетят могилу Неизвестного солдата, совершат экскурсию по памятным местам Рыбинска, побывают в музее.

ИСТОЧНИК KP.RU