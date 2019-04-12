Рыбинский космонавт Алексей Овчинин поздравил землян с Днем космонавтики с борта МКС

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-12T13:15:57+03:00

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Космонавт из Рыбинска Алексей Овчинин вместе со своим напарником Олегом Кононенко поздравили землян с Днем космонавтики прямо из космоса, с борта МКС.

Сегодня перед нами стоит ответственная задача.: со всем опытом, который мы получили и переняли у Первых – сделать мощный рывок вперед. Это даст нам лучшие позиции в науке и технологиях, поможет укрепить репутацию передовой космической державы. – говорит Овчинин, находясь в невесомости. - Мы уверены, все, что создается для космоса – обязательно будет востребовано и в других сферах человеческой деятельности, а значит, принесет пользу цивилизации. С праздником вас, друзья, с днем космонавтики!

Напомним, ранее космонавта поздравил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Правда, не из космоса, а на личной странице в Вконтатке

МКС поздравляет с Днем космонавтики!.Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин поздравляют с Днем космонавтики! Видео: Роскосмос / vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU