Ярославский лихой гонщик на «Инфинити» накопил долгов по штрафам на 100 тысяч рублей
Приставы нашли счета должника и списали с них задолженность
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В Гаврилов-Яме мужчина задолжал по исполнительным производствам. У него накопилось 186 долгов на сумму почти в 100 тысяч рублей. Лихач часто нарушал правила дорожного движения: превышал скорость. Это и понятно, ведь ездил мужчина на дорогом
«Инфинити». Однако местный житель не торопился расставаться со своими деньгами и долгами. Судебные приставы узнали все расчётные счета должника и списали с них задолженность. Так гонщик расплатился со своими штрафами. Возможно, это послужит уроком для лихого ездока.
ИСТОЧНИК KP.RU