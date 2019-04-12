Ярославский лихой гонщик на «Инфинити» накопил долгов по штрафам на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-12T13:01:03+03:00

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В Гаврилов-Яме мужчина задолжал по исполнительным производствам. У него накопилось 186 долгов на сумму почти в 100 тысяч рублей. Лихач часто нарушал правила дорожного движения: превышал скорость. Это и понятно, ведь ездил мужчина на дорогом

«Инфинити». Однако местный житель не торопился расставаться со своими деньгами и долгами. Судебные приставы узнали все расчётные счета должника и списали с них задолженность. Так гонщик расплатился со своими штрафами. Возможно, это послужит уроком для лихого ездока.

ИСТОЧНИК KP.RU