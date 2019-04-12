В День победы над Ярославлем пролетят бомбардировщики Воздушно-космических сил России

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-12T12:30:06+03:00

Стратегический бомбардировщик Ту-160, знаменитый «Белый лебедь», не имеет в мире аналогов Фото: Михаил ФРОЛОВ

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9 мая над Ярославлем пролетят самолеты Воздушно-космических сил России.

Ту-160, Ил-78 и Ту-95МС после парада Победы в Москве появятся в Ярославле, чтобы порадовать наших горожан.

Стратегический бомбардировщик Ту-160, знаменитый «Белый лебедь», не имеет в мире аналогов. Самолет уникален по своим характеристикам. Ту-95МС – это турбовинтовой стратегический бомбардировщик, самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями, его называют «Медведем». Вместе с двумя легендами в самолетной команде полетит дозаправщик Ил-78.

Также на ярославском параде будет продемонстрирована техника 38-й отдельной железнодорожной бригады в/ч 83497.

ИСТОЧНИК KP.RU