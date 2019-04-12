В День победы над Ярославлем пролетят бомбардировщики Воздушно-космических сил России
9 мая над Ярославлем пролетят самолеты Воздушно-космических сил России.
Ту-160, Ил-78 и Ту-95МС после парада Победы в Москве появятся в Ярославле, чтобы порадовать наших горожан.
Стратегический бомбардировщик Ту-160, знаменитый «Белый лебедь», не имеет в мире аналогов. Самолет уникален по своим характеристикам. Ту-95МС – это турбовинтовой стратегический бомбардировщик, самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями, его называют «Медведем». Вместе с двумя легендами в самолетной команде полетит дозаправщик Ил-78.
Также на ярославском параде будет продемонстрирована техника 38-й отдельной железнодорожной бригады в/ч 83497.
ИСТОЧНИК KP.RU