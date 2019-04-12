8 мая в Ярославле у Воинского мемориального кладбища будет ограничено движение автомобилей
На Угличской улице пройдет митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной войне
Горожане возложат венки и цветы к местам воинской славыФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:
8 мая в Ярославле на Угличской улице будет приостановлено движение машин. С 9 до 12 часов там пройдет митинг, посвящённый празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Горожане возложат венки и цветы к местам воинской славы. Также на этом участке улицы нельзя будет останавливаться или парковать свои автомобили.
Напомним, В Ярославле 27 апреля в 18 часов будет ограничено движение транспорта в районе Успенского кафедрального собора и Федоровского кафедрального собора. Это связано с празднованием православного праздника Пасхи.
ИСТОЧНИК KP.RU