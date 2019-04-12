2019-04-12T11:33:19+03:00
Происшествия

Ярославские чиновники вместе с силовиками искали на Белинском рынке террористов и нелегалов

В ходе масштабной облавы нашли кучу нарушений и двоих человек в розыске
Роман РЫЖИКОВ
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В мэрии обещают новые облавыВ мэрии обещают новые облавыФото: Мэрия Ярославля
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Национальная гвардия, несколько полицейских подразделений, собаки и чиновники наведались на Белинский рынок в Ярославле. Мероприятия «Антитеррор» и «Нелегал» прошли на Пятерке и принесли неожиданный (ли) урожай: десятки нарушений, связанных с подделкой документов, уклонением от налогов, и даже люди, находящиеся в розыске.

- В ходе мероприятия проверены лица, представляющие интерес для органов внутренних дел, автотранспорт и торговые точки. – заявил директор департамента территориальной безопасности мэрии города Ярославля Алексей Харьков. –

По словам Харькова, проверка помогла выявить три нарушения миграционного законодательства, пять административных правонарушений по линии ГИБДД, один случай несоблюдения правил торговли и 11 нарушений требований налогового законодательства. Здесь же нашли поддельную миграционную карту и еще 19 нарушений закона, касающихся торговли и миграционного законодательства.

Террористов, правда, среди торговцев не оказалось. Только двое человек, находящихся в розыске

ИСТОЧНИК KP.RU

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