В Ярославле задержали женщину со свертком героина
Оперативники передали вещество на экспертизу, а потом полиция возбудила уголовное дело
Эксперты подтвердили подозрения оперативников: это оказался героин, массой 2,691 граммФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во Фрунзенском районе Ярославля сотрудники полиции задержали 33-летнюю женщину. У нее с собой был сверток с непонятным светлым порошком. Содержимое отправили в экспертно-криминалистический центр. Эксперты подтвердили подозрения оперативников: это оказался героин, массой 2,691 грамм. По статье 228 УК РФ возбудили уголовное дело.
УМВД России по Ярославской области напоминает: если вы видите, что кто-то употребляет или распространяет наркотики, позвоните в полицию анонимно по телефонам: 02 или (4852) 73-10-50.
ИСТОЧНИК KP.RU