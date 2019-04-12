2019-04-12T11:33:03+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали женщину со свертком героина

Оперативники передали вещество на экспертизу, а потом полиция возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Эксперты подтвердили подозрения оперативников: это оказался героин, массой 2,691 граммЭксперты подтвердили подозрения оперативников: это оказался героин, массой 2,691 граммФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во Фрунзенском районе Ярославля сотрудники полиции задержали 33-летнюю женщину. У нее с собой был сверток с непонятным светлым порошком. Содержимое отправили в экспертно-криминалистический центр. Эксперты подтвердили подозрения оперативников: это оказался героин, массой 2,691 грамм. По статье 228 УК РФ возбудили уголовное дело.

УМВД России по Ярославской области напоминает: если вы видите, что кто-то употребляет или распространяет наркотики, позвоните в полицию анонимно по телефонам: 02 или (4852) 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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