В Рыбинске пьянка закончилась украденной картой и мобильником
Собутыльницу-воровку нашли полицейские
Сумма ущерба составила 6700 рублей: 6000 было потрачено с карты, а в 700 рублей оценили мобильникФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Жительница микрорайона Волжский выпивала со своими приятелями. В какой-то момент она уснула, а ее 37-летняя собутыльница залезла в сумку и украла телефон и банковскую карту. Когда женщина обнаружила пропажу, то обратилась за помощью к полицейским. Сотрудники полиции нашли подозреваемую. Воровка уже была судима ранее. Она во всем созналась. Сумма ущерба составила 6700 рублей: 6000 было потрачено с карты, а в 700 рублей оценили мобильник. Возбуждено уголовное дело. Идет расследование.
Напомним, в Рыбинске карманная воровка стащила кошелек из бабушкиной сумки прямо в магазине.
ИСТОЧНИК KP.RU