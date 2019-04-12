В Ярославле проверили маршрутки и выявили серьезные нарушения

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-12T10:29:45+03:00

Некоторые автобусы переоборудуют, чтобы в салон поместилось больше пассажиров

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В четверг, 11 апреля, сотрудники ГИБДД проверили состояние общественного транспорта со специальным оборудованием. Правоохранители ждали водителей на конечной остановке на Нижнем поселке с люфтомером – прибором, с помощью которого можно измерить суммарный люфт рулевого управления.

- Превышение нормы люфта автобусов является грубым несоблюдением правил дорожного движения, которое может привести к ДТП. В этом случае эксплуатация транспортного средства запрещена. - пояснил старший инспектор ГИБДД Артём Демидов.

К счастью, таких нарушений выявлено не было. Зато среди 30 автобусов инспекторы нашли два серьезных нарушения: вместо пассажирских сидений в маршрутках были установлены дополнительные поручни. Так в салоне может поместиться одновременно больше пассажиров, однако, переоборудование автобусов опасно и недопустимо.

По словам первого замдиректора департамента городского хозяйства - начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волконевского, на основании выявленных нарушений составлены протоколы, а недобросовестные перевозчики будут привлечены к административной ответственности

ИСТОЧНИК KP.RU