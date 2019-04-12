2019-04-12T10:28:22+03:00
Общество

Карманная воровка украла кошелек у ярославской бабушки

Пожилая женщина обратилась в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославская пенсионерка обратилась в полицию. 78-летняя женщина рассказала, что она была в магазине и ненадолго оставила без присмотра свою сумку. Кто-то подошел к сумке и украл кошелек. Там было 3600 рублей.

Полиция посмотрела записи с камер видеонаблюдения. Кражу совершила 42-летняя женщина, которая уже была судима за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело. Воровка во всем призналась, но деньги уже успела потратить.

Сотрудники полиции просят ярославцев не оставлять без присмотра свои вещи. Если у вас что-то пропало, звоните по телефонам: 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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