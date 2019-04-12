Тяжкий вред по неосторожности: уличный конфликт жителей Рыбинска закончился разбитой об асфальт головой

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-12T09:52:25+03:00

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В Рыбинске поругались двое мужчин. Конфликт дошел до рукоприкладства и, не сдерживая эмоций, местный житель во время ссоры ударил своего знакомого. Тот упал на асфальт и сильно ударился головой. Пострадавший получил травмы. По факту нанесения тяжкого вреда здоровью по неосторожности полиция возбудила уголовное дело. Агрессивный рыбинец рассказал, как все случилось. Идет расследование.

Мужчина может быть наказан штрафом до 80 тысяч рублей, либо арестом на 6 месяцев, или другими видами ограничения свободы или обязательными работами.

ИСТОЧНИК KP.RU