Дмитрий Миронов поздравил Валентину Терешкову и Алексея Овчинина с Днем космонавтики

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-12T09:51:47+03:00

А вместе с ними и всех ярославцев и россиян

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил всех с Днем космонавтики. По словам главы региона, 12 апреля – праздник не только представителей «звездной» профессии, но и всех россиян.

-Ярославская область по праву может гордиться своим участием в освоении космоса, - говорит Миронов. - Особые поздравления нашим землякам – первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой и космонавту-испытателю Алексею Овчинину.

Первый полет Гагарина губернатор совершенно верно назвал событием мирового масштаба и предметом общенациональной гордости, а труд и талант современных ученых и инженеров – помощь нашей стране удерживать передовые позиции в изучении Вселенной.

В День космонавтики Дмитрий Миронов пожелал всем мира, счастья, здоровья и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU