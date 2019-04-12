2019-04-12T09:51:47+03:00
Общество

Дмитрий Миронов поздравил Валентину Терешкову и Алексея Овчинина с Днем космонавтики

А вместе с ними и всех ярославцев и россиян
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Дмитрий Миронов / vk.comФото: Дмитрий Миронов / vk.com
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил всех с Днем космонавтики. По словам главы региона, 12 апреля – праздник не только представителей «звездной» профессии, но и всех россиян.

-Ярославская область по праву может гордиться своим участием в освоении космоса, - говорит Миронов. - Особые поздравления нашим землякам – первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой и космонавту-испытателю Алексею Овчинину.

Первый полет Гагарина губернатор совершенно верно назвал событием мирового масштаба и предметом общенациональной гордости, а труд и талант современных ученых и инженеров – помощь нашей стране удерживать передовые позиции в изучении Вселенной.

В День космонавтики Дмитрий Миронов пожелал всем мира, счастья, здоровья и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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