Дмитрий Миронов поздравил Валентину Терешкову и Алексея Овчинина с Днем космонавтики
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил всех с Днем космонавтики. По словам главы региона, 12 апреля – праздник не только представителей «звездной» профессии, но и всех россиян.
-Ярославская область по праву может гордиться своим участием в освоении космоса, - говорит Миронов. - Особые поздравления нашим землякам – первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой и космонавту-испытателю Алексею Овчинину.
Первый полет Гагарина губернатор совершенно верно назвал событием мирового масштаба и предметом общенациональной гордости, а труд и талант современных ученых и инженеров – помощь нашей стране удерживать передовые позиции в изучении Вселенной.
В День космонавтики Дмитрий Миронов пожелал всем мира, счастья, здоровья и благополучия.
ИСТОЧНИК KP.RU