Лечь – не встать: ярославские судебные приставы арестовали диван должника

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-12T09:32:18+03:00

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В Ярославле бизнесмен-мебельщик задолжал круглую сумму по коммунальным услугам. Чтобы побудить его отдать 400 тысяч долга, пришлось вмешаться судебным приставам Дзержинского района. У должника арестовали не только денежные счета, но и три дивана, кресла и другую мебель, которой он торгует.

Индивидуальный предприниматель уже начал выплачивать долг, но не полностью. Так что, если в течение десяти дней он не погасит задолженность целиком, его мебель будет продавать уже не он.

ИСТОЧНИК KP.RU