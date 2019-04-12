2019-04-12T09:05:07+03:00
Спорт

Первая победа «Ярославича» в плейауте

Ярославские волейболисты переиграли хозяев 1-го этапа
Виктор ПОЛЯК
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Несмотря на всю казуистику, окружающую проведение турнир за право выживания в суперлиге и странные результаты отдельных игр, команда Андрея Ноздрина настроилась четко следовать известному правилу «Надежда умирает последней». Все же надо отметить, что матчи проходят в практически пустом зале. Даже на игры «Енисея» болельщики не приходят. Для кого, спрашивается, волейбол в Красноярске? Играть без зрителей вряд ли имеет смысл. Матч против хозяев 1-го тура, красноярского «Енисея», пришелся у «Ярославича» на последний игровой день перед паузой на суточный отдых. Тренеры не стали делать больших изменений в составе, хотя это после трудной борьбы напрашивалось. Единственным изменением было появление блокирующего Александра Мельникова вместо Максима Белогорцева. И начало получилось неплохим – 7:4. Однако последовавшая серия собственных ошибок изменила картину с точностью до наоборот – 11:15. Правда, и соперники оказались небезгрешны. И блок наш в ударе – 19:19. Но дальше у «Ярославича» словно ступор. Связующий Дмитрий Козлов выводит на атаку с 4-го номера Вячеслава Тарасова, который в двух играх выделялся, но там его ждут Закрывают и наш 1-ый темп – 20:25. Несколько иначе пошла игра дальше. Наши парни сделали поправки и вырвались вперед, держа дистанцию. При этом стало заметно, что отказ от поголовно силовых подач на редкие планеры оказывается эффективным. Во-первых, нет потерь на подаче, а соперник получает возможность ошибаться. Тем более, блок у нас работает отменно. В середине сета отрыв уже радовал глаз – 17:12. Даже тайм-аут не помогает хозяевам. Сет за «Ярославичем» -25:15. Набрав темп, «Ярославич» прихватывает еще один сет, вырвав победу в концевке и приближаясь тем самым к полноценной победе. Но в 4-м сете не хватило ярославцам выдержки и собранности. «Енисей» сразу оторвался и не дал нашим возможности догнать. Ключевой момент матча получился на тайбрейке, где положение ярославцев было практически безвыходным – 3:8. Но дальше на площадке словно была одна команда. Атака Тарасова, подача Мельникова при блоке Алексея Плужникова… И вот уже 6:8. Затем Козлов с его неприятной для приема подачей подтягивает команду к 9:10 после 7:10. Хозяева по-прежнему на победном отрыве – 11:9, но блок Плужникова и Галимова закрывает их атаку. Галимов планером выбивает хороший прием, что завершается атакой «Енисея» в аут. Красноярцы пробуют зацепиться за видео, но запрос на касание блока не удовлетворен – 11:11. Неудача шокирует хозяев. Очередная их атака после планера Галимова неудачна, а затем Галимов еще и в защите блеснул – 13:11. И тут произошла главная драма вечера в исполнении главного тренера «Ярославича». Судьи отдали очко «Енисею» за якобы блок-аут у ярославцев. Ноздрин запросом видео выигрывает это важнейшее очко, а победную точку в матче ставит диагональный Сергей Локтионов, заменивший Сашу Старовича. Очень ценная победа ярославцев, которая приблизила их к «Самотлору» и вселила новую надежду.

«Ярославич» - «Енисей» (Красноярск) – 3:2 (20:25;25:17;25:23;22:25;15:11)

ИСТОЧНИК KP.RU

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