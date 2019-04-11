2019-04-11T22:01:08+03:00
Общество

В Ярославле завершился региональный этап конкурса «Педагог-психолог России»

Победительница будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса
Полина ЗАЙЦЕВА
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В конкурсе участвовали психологи из разных уголков Ярославской области.В конкурсе участвовали психологи из разных уголков Ярославской области.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославле завершился региональный этап всероссийского конкурса «Педагог-психолог России 2019». Первое место досталось 26-летней Анне Смирновой, которая работает в Глебовской школе Ярославского муниципального района.

- Всего в конкурсе участвовали девять человек: педагоги-психологи из детских садов, школ, колледжей и организаций дополнительного образования Ярославля, Углича, Некрасовского и Ярославского муниципальных районов, - поделились в пресс-службе правительства Ярославской области.

Члены жюри оценивали способность участниц устанавливать контакт с клиентом, выделять его проблемы и продумывать пути их решения. Победительница регионального этапа будет представлять область на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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