В Ярославле пройдет международный фестиваль «Молодой Балет Европы»

СЕГОДНЯ 20:59 2019-04-11T20:59:57+03:00

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В Ярославле с 12 по 14 апреля пройдет ежегодный международный фестиваль

танца «Молодой Балет Европы». Площадкой для проведения мероприятия станет Дворец культуры имени Добрынина. В программу фестиваля войдут выступления коллективов разных стран мира.

- В программе также есть конкурсные просмотры, мастер-классы по классическому балету, современному и народному танцу, - рассказали во Дворце культуры имени Добрынина. - Кроме того, гостей фестиваля ждет спектакль-балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» с участием балетных школ России и Европы.

Балетный фестиваль в Ярославле - часть масштабного Международного проекта фестивалей

и конкурсов различной направленности «София-Русь». Все они связанны с наукой, культурой, искусством и образованием.

ИСТОЧНИК KP.RU