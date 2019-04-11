Губернатор Ярославской области на 15 позиций улучшил свое место в рейтинге глав регионов

СЕГОДНЯ 19:42 2019-04-11T19:42:55+03:00

Эксперты связывают это с негативным мнением Дмитрия Миронова по поводу слияния Волковского и Александринского театров

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Рейтинг губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова резко возрос в едином списке губернаторов России. Согласно показателям, глава Ярославской области поднялся на 15 позиций среди всех глав регионов страны и на 7 пунктов по центральному федеральному округу.

- Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил приказ об объединении Волковского и Александринского театров и поручил провести широкое общественное обсуждение этого вопроса, - говорится на сайте компании «Медиалогия», которая занималась исследованием. - Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назвал это «большой победой всех ярославцев».

По мнению экспертов, самое заметное перемещение в рейтинге можно объяснить именно негативным отношением Дмитрия Миронова к слиянию ярославского и питерского театров, которое вызвало большой резонанс в обществе.

ИСТОЧНИК KP.RU