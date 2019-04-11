В нескольких микрорайонах Рыбинска отключат отопление и горячую воду

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-11T18:48:26+03:00

Отключение отопления и горячей воды связано со срочным ремонтом на трубопроводе. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Эта мера необходима для проведения ремонта в котельных

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В Рыбинске 12 апреля несколько микрорайонов города останутся без горячей воды и отопления. Отключение коммуникаций связано с проведением ремонта в котельных на улице Бабушкина и в микрорайоне Веретье.

- В котельных города будет производиться неотложный ремонт на магистральном трубопроводе, - сообщили в МУП «Теплоэнерго».

Горячую воду и отопление отключат в девять часов утра. Точных данных о том, сколько горожанам придется терпеть неудобства в службе не дали. Уточнили, что тепла и горячей воды не будет до полного полного окончания ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU