В нескольких микрорайонах Рыбинска отключат отопление и горячую воду
Эта мера необходима для проведения ремонта в котельных
Отключение отопления и горячей воды связано со срочным ремонтом на трубопроводе.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске 12 апреля несколько микрорайонов города останутся без горячей воды и отопления. Отключение коммуникаций связано с проведением ремонта в котельных на улице Бабушкина и в микрорайоне Веретье.
- В котельных города будет производиться неотложный ремонт на магистральном трубопроводе, - сообщили в МУП «Теплоэнерго».
Горячую воду и отопление отключат в девять часов утра. Точных данных о том, сколько горожанам придется терпеть неудобства в службе не дали. Уточнили, что тепла и горячей воды не будет до полного полного окончания ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU