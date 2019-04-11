СЕГОДНЯ 18:39 2019-04-11T18:39:00+03:00

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Мать «мосейцевских» девочек обвинила приютившую их семью в избиениях. Как стало известно «Комсомольской правде - Ярославль», женщина написала заявление в полицию, в котором обвинила женщину, у которой долгое время жила вместе с тремя дочерьми, в избиении детей. Подробности этой истории пока не известны.

Напомним, о странностях, которые творились в религиозном приюте в селе Мосейцеве Ростовского района Ярославской области стало известно как раз благодаря женщине, которую сейчас обвиняют в рукоприкладстве. Она обратилась в «Комсомольскую правду - Ярославль» и рассказала что приютила у себя маму с тремя детьми, которые сбежали из этого приюта. Руководила им пенсионерка Людмила Любимова. Она удочерила нескольких девочек и растила их в большой строгости. А чуть позже стало известно о смерти одной из воспитанниц. Следователи пришли к выводу, что девочку могли забить до смерти. Любимова и две ее помощницы оказались на скамье подсудимых. В октябре 2017 года их приговорили к реальным срокам за истязания детей.

ИСТОЧНИК KP.RU