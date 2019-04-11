Под Ярославлем мужчина в кирзовых сапогах отпинал тещу

СЕГОДНЯ 17:25 2019-04-11T17:25:08+03:00

Теперь он не сможет выходить из дома по ночам целый год

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33-летний житель поселка Константиновский в Ярославской области целый год не сможет выходить из дома по ночам. Это – одно из наказаний за то, что мужчина отпинал свою тещу. Да еще и в канун нового года.

Конфликт произошел 21 декабря прошлого года. Пьяный мужчина был в гостях у тещи. Между ними что-то произошло и он несколько раз пнул женщину по ногам. То ли он только пришел, то ли собирался уходить, но почему-то он был обут в кирзовые сапоги.

В суде мужчина свою вину признал. А попал он туда, потому что причинил женщине вред средней тяжести.

Кроме того, что он теперь должен сидеть дома, ему нельзя менять место жительства без разрешения специализированного органа и выезжать за пределы Тутаевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU