2019-04-11T16:56:34+03:00
Общество

За 2019 год в Ярославле сдано более 63 тысяч квадратных метров жилья

Среди них есть объекты, которые считались проблемными
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Яросдавле состоялась встреча застройщиков, инвесторов, сотрудников ресурсоснабжающих организаций и представителей мэрии. Эксперты обсудили темпы сдачи жилья в городе, а так же поговорили о проблемах, с которыми сталкиваются застройщики. На данный момент в городе в эксплуатацию введены более 63 тысяч квадратных метров жилья, среди которых есть и проблемные объекты.

- Завершено строительство первой очереди квартала «Волжские Пенаты», продолжается поэтапное освоение квартала «Норские резиденции», введён в эксплуатацию долгострой по 3-й Тверицкой набережной «Доступные метры», — рассказал заместитель директора департамента градостроительства мэрии Ярославля — главный архитектор города Артём Цымбалов.

Помимо мониторинга процесса сдачи жилья в мэрии Ярославля будут проверять и благоустройство придомовой территории. Стоит отметить, что в прошлом году показатели по вводу жилья в городе были выполнены на 70%. В 2019 году в администрации города планируют улучшить этот показатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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