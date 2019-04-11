Жители Рыбинска записали видео, которое отправится в космос к Алексею Овчинину

СЕГОДНЯ 16:42 2019-04-11T16:42:24+03:00

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В Рыбинске запустили флешмоб #ИзРыбинскаВКосмос. Накануне Дня космонавтики жители города решили записать видео-поздравления своему земляку летчику-космонавту Алексею Овчинину.

За пару дней флешмоба они опубликовали в соцсетях более 30 посланий. Горожане читали стихи и пели песни о космосе, сделали рисунки и аппликации.

– Все видео-поздравления с хештегом #ИзРыбинскаВКосмос мы передадим в Центр управления полетами, откуда 12 апреля, в День Космонавтики, их сможет увидеть Алексей Овчинин и члены его экипажа, – поделилась начальник управления культуры Марина Воронина.

Кроме этого, рыбинцы подготовили ролик от лица всех жителей. Съемки прошли на Волжской набережной у памятника Льву Ошанину.

ИСТОЧНИК KP.RU