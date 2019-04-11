Жители Рыбинска записали видео, которое отправится в космос к Алексею Овчинину
В Рыбинске запустили флешмоб #ИзРыбинскаВКосмос. Накануне Дня космонавтики жители города решили записать видео-поздравления своему земляку летчику-космонавту Алексею Овчинину.
За пару дней флешмоба они опубликовали в соцсетях более 30 посланий. Горожане читали стихи и пели песни о космосе, сделали рисунки и аппликации.
– Все видео-поздравления с хештегом #ИзРыбинскаВКосмос мы передадим в Центр управления полетами, откуда 12 апреля, в День Космонавтики, их сможет увидеть Алексей Овчинин и члены его экипажа, – поделилась начальник управления культуры Марина Воронина.
Кроме этого, рыбинцы подготовили ролик от лица всех жителей. Съемки прошли на Волжской набережной у памятника Льву Ошанину.
ИСТОЧНИК KP.RU