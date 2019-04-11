Не родись красивой: жительница Ярославля схватила косметику и убежала из магазина

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-11T16:10:18+03:00

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Жительница Дзержинского района зашла в магазин и украла косметику. Охранник попытался остановить злоумышленницу, но она побежала. Позже полицейские нашли даму, которая хотела стать красивой, не заплатив за это. 38-летняя женщина уже была судима и нигде не работала. По факту преступления возбудили уголовное дело. Началось расследование.

Напомним, недавно в Рыбинске мужчина украл алкоголь из продуктового магазина. Он схватил бутыли и побежал. Полиция поймала грабителя. Теперь преступник ответит перед законом.

ИСТОЧНИК KP.RU