В Ярославле откроется невероятный фестиваль роботов

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-11T16:03:44+03:00

Изменить размер текста: A A

19 апреля в Ярославле откроет свои двери международный образовательно-развлекательный фестиваль роботов для всей семьи - «Робополис!». Познакомиться с роботами со всего мира, увидеть первый театр роботов, задать вопрос самым большим промо-роботам, испытать новейшие очки дополненной реальности MicrosofrHololens, посмотреть завораживающий бой молний – всё это возможно только в «Робополисе!».

Гости фестиваля также смогут узнать своё будущее у робота-предсказателя, создать своего робота, обучиться программированию, испытать транспорт будущего, оказаться в жарких странах за пару секунд. Основной фишкой «Робополиса» является абсолютный интерактив – это значит, что каждый гость может пообщаться и повзаимодейстововать с каждым экспонатом выставки и опробовать современные разработки уже здесь и сейчас!

«Робополис» подарит вам незабываемые эмоции в ТРК «Альтаир» на Ленинградском проспекте, 123.

С 19 апреля по 12 мая (включительно). Время работы: 10:00 – 22:00 ежедневно, без перерывов и выходных.

19 апреля в Ярославле пройдет международный образовательно-развлекательный фестиваль роботов для всей семьи «Робополис!»

ИСТОЧНИК KP.RU