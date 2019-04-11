2019-04-11T15:44:59+03:00
Происшествия

В Рыбинске водитель сбил 17-летнюю девушку

Она получила травмы и была госпитализирована
Екатерина РЯБЦЕВА
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Подробности аварии уточняются/ФОТО: соцсетиПодробности аварии уточняются/ФОТО: соцсети
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Вчера, 10 апреля, в Рыбинске на улице 50 лет ВЛКСМ произошла авария. Около 15 часов 17-летнюю девушку сбил автомобиль «Рено Логан». Мужчина ехал и не заметил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель был трезвый. Девушка получила травмы и была госпитализирована. На место ДТП приехала машина скорой помощи. Подробности аварии уточняются.

Напомним, в Ярославле депутата Дмитрия Петровского лишили прав за оставление места ДТП. Дмитрий попал в аварию, но торопился на операцию и не смог дождаться сотрудников ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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