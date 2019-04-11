На железнодорожных путях в Люберцах погиб ярославский музыкант
Анатолий Шельпанов был известным гитаристом
Музыкант являлся основателем музыкальной рок-группы «Отражение»/ФОТО: соцсети
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7 апреля погиб ярославский музыкант Анатолий Шельпанов. Как сообщают близкие, трагедия случилась в Люберцах на железнодорожных путях. Анатолий попал пол колеса электропоезда. Музыкант являлся основателем музыкальной рок-группы «Отражение». Коллектив был популярен в Ярославле в 80-х годах.
– Анатолий мечтал переехать жить в Москву. Мечта сбылась, вот только такой творческой жизни, как в Ярославле, к сожалению, не получилось, – пишет в соцсетях друг погибшего Евгений Смирнов.
Выражаем соболезнование родным и близким Анатолия.
ИСТОЧНИК KP.RU