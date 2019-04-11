Ярославский бизнесмен может лишиться трех диванов из-за задолженности по коммуналке

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-11T13:16:02+03:00

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В Ярославле предприниматель не платил за коммунальные услуги и накопил приличный долг – почти 400 тысяч рублей. У него на счету арестовали деньги, но приставы не остановились на этом. Они пришли к бизнесмену и осмотрели мебель, которой тот торгует. Под горячую руку представителей власти попали три дивана, кресла и другая мебель. Страх потери своего имущества заставил ярославца погасить долги. На это приставы дали ему 10 дней. Если мужчина не успеет в сроки, то мебель будет реализована в счет долга.

ИСТОЧНИК KP.RU