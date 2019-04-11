Трупный запах на пустыре: в Ярославле на улице Громова лежат мешки с пятачками и копытами
В Ярославле на улице Громова, напротив УК «Управдом Дзержинского района» валяются мешки с частями домашнего скота. Они лежат прямо на пустыре и источают трупный запах. Фотографии появились в группе «Подслушано в Ярославле!» Вконтакте. Горожане реагируют на это неоднозначно.
– По запаху нашли? Странно, что собак там нет бездомных. А так не дело такие вещи на помойку выкидывать. Как минимум, захоронить надо, – считает пользователь с ником Dgonid.
Кто-то смеется, что зря пропадают шашлыки и холодец, но это совсем не шуточное дело.
В ярославской межрайонной природоохранной прокуратуре ответили, что направят разбираться с гниющими останками специалистов департамента ветеринарии. Будет ли наказан или предупрежден виновник трупного запаха, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU