В Рыбинске два 18-летних парня до смерти избили взрослого мужчину

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-11T12:28:56+03:00

Ближайшие семь с половиной лет преступники проведут за решеткой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Двое 18-летних рыбинцев в октябре прошлого года убили человека. Следственный комитет собрал достаточно доказательств, и молодые люди услышали приговор суда.

Трагедия произошла на улице 9 мая в Рыбинске одной из октябрьских ночей. Пьяные друзья повздорили с 37-летним мужчиной. Конфликт обернулся для него смертью – парни набросились на прохожего и жестоко избили.

Суд назначил юношам семь и семь с половиной лет строгого режима

ИСТОЧНИК KP.RU