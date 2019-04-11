2019-04-11T12:28:56+03:00
Происшествия

В Рыбинске два 18-летних парня до смерти избили взрослого мужчину

Молодые убийцы услышали приговор
Роман РЫЖИКОВ
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Ближайшие семь с половиной лет преступники проведут за решеткойБлижайшие семь с половиной лет преступники проведут за решеткойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Двое 18-летних рыбинцев в октябре прошлого года убили человека. Следственный комитет собрал достаточно доказательств, и молодые люди услышали приговор суда.

Трагедия произошла на улице 9 мая в Рыбинске одной из октябрьских ночей. Пьяные друзья повздорили с 37-летним мужчиной. Конфликт обернулся для него смертью – парни набросились на прохожего и жестоко избили.

Суд назначил юношам семь и семь с половиной лет строгого режима

ИСТОЧНИК KP.RU

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