Ярославского депутата Дмитрия Петровского лишили прав за оставление места ДТП
Депутата ярославского муниципалитета Дмитрия Петровского лишили права управлять автомобилем на год. Такое решение вынес Ленинский районный суд Ярославля за то, что Петровский уехал с места аварии, в которую он попал в январе этого года.
- Я ехал из онкобольницы в другую клинику, где я работаю, - вспоминает Дмитрий Петровский. – Естественно спешил, меня больная ждала на операционном столе.
По словам депутата, дорожные условия были не самые подходящие – лежал снег, а с обеих сторон дороги понаставлены машины. В спешке он столкнулся на «Пежо» со встречной «Волгой».
- Я осмотрел повреждения, у него они были менее значительными, чем у меня. Предложил оформить европротокол и объяснил, что спешу, но тот отказался, - рассказал Петровский. – Тогда я отдал ему свои права, страховку на машину и визитку и уехал.
Но второй водитель так и не позвонил, а когда депутат вернулся к месту ДТП, там уже никого не было – пойти навстречу депутату мужчина не захотел и вызвал ДПС.
- Дорога есть дорога, а закон есть закон, а депутаты и чиновники не имеют никаких привилегий, - говорит Дмитрий Петровский. – Я законопослушный гражданин, поэтому ответил за свой поступок.
Лишение прав стало одной из причин, по которой Петровский ушел из государственной больницы. По словам депутата-врача, он просто не успевает совмещать сразу несколько мест работы без машины.
Отметим, Дмитрий Петровский часто становится героем новостей. Например, в последний раз он предложил отменить пенсии по старости
ИСТОЧНИК KP.RU