Ярославского депутата Дмитрия Петровского лишили прав за оставление места ДТП

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-11T12:11:22+03:00

Доктор уехал с места аварии, чтобы не опоздать на операцию

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Депутата ярославского муниципалитета Дмитрия Петровского лишили права управлять автомобилем на год. Такое решение вынес Ленинский районный суд Ярославля за то, что Петровский уехал с места аварии, в которую он попал в январе этого года.

- Я ехал из онкобольницы в другую клинику, где я работаю, - вспоминает Дмитрий Петровский. – Естественно спешил, меня больная ждала на операционном столе.

По словам депутата, дорожные условия были не самые подходящие – лежал снег, а с обеих сторон дороги понаставлены машины. В спешке он столкнулся на «Пежо» со встречной «Волгой».

- Я осмотрел повреждения, у него они были менее значительными, чем у меня. Предложил оформить европротокол и объяснил, что спешу, но тот отказался, - рассказал Петровский. – Тогда я отдал ему свои права, страховку на машину и визитку и уехал.

Но второй водитель так и не позвонил, а когда депутат вернулся к месту ДТП, там уже никого не было – пойти навстречу депутату мужчина не захотел и вызвал ДПС.

- Дорога есть дорога, а закон есть закон, а депутаты и чиновники не имеют никаких привилегий, - говорит Дмитрий Петровский. – Я законопослушный гражданин, поэтому ответил за свой поступок.

Лишение прав стало одной из причин, по которой Петровский ушел из государственной больницы. По словам депутата-врача, он просто не успевает совмещать сразу несколько мест работы без машины.

Отметим, Дмитрий Петровский часто становится героем новостей. Например, в последний раз он предложил отменить пенсии по старости

ИСТОЧНИК KP.RU