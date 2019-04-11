Ярославские гадалки обманули двух пожилых женщин на 4,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-11T11:54:58+03:00

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76-летняя жительница Заволжского района попалась на уловки очередных «экстрасенсов». Пенсионерка увидела объявление об излечении алкогольной зависимости. Ее родственник страдал этим недугом, и бабушка решила ему помочь. Пожилая женщина позвонила по номеру, а потом оплатила несколько сеансов терапии, которые, естественно, не помогли. Мошенники обманули старушку на 3,5 миллиона рублей. Она обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Аналогичный случай произошел в Красноперекопском районе. Местная жительница за услуги гадалки отдала 1 миллион рублей. Оперативники ищут преступников.

Полиция просит ярославцев не доверять объявлениям гадалок и экстрасенсов, не выполнять требования, которые вам диктуют неизвестные лица и рассказывать о таких видах мошенничества своим пожилым родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU