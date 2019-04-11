2019-04-11T10:43:51+03:00
Общество

Житель Ярославской области лишился «Мерседеса» из-за долгов по кредиту

Иномарку арестовали и эвакуировали
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчина привез "немца" на спецстоянку одного предприятия и исчез, видимо, зная, чем может закончиться дело/ФОТО: УФССП России по Ярославской областиМужчина привез "немца" на спецстоянку одного предприятия и исчез, видимо, зная, чем может закончиться дело/ФОТО: УФССП России по Ярославской области
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Местный житель Некрасовского района взял большой кредит. Под залог мужчина оставил дорогой «Мерседес». Рассчитаться по кредиту в срок у должника не получилось. Банк обратился в суд с иском о возврате всей суммы. По решению суда приставы стали искать залоговую машину. «Немца» обнаружили в автомастерской в Ярославле. Мужчина привез его на спецстоянку одного предприятия и исчез, видимо, зная, чем может закончиться дело. Ярославские приставы по просьбе коллег из области арестовали иномарку. «Мерседес» забрал эвакуатор. Машину реализуют в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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