2019-04-11T10:57:38+03:00
Общество

На ярославской «Аллее космонавтов» зажжется новая «звезда» Сергея Крикалева

Выдающийся летчик-космонавт является большим другом Ярославского планетария
Екатерина РЯБЦЕВА
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Сергей совершил 8 выходов в открытый космос общей продолжительностью более 40 часов, а также участвовал в строительстве МКС/ФОТО: культурно-просветительский центр имени В.В. ТерешковойСергей совершил 8 выходов в открытый космос общей продолжительностью более 40 часов, а также участвовал в строительстве МКС/ФОТО: культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой
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Сегодня, 11 апреля, в 12 часов дня на «Аллее космонавтов» перед Культурно-просветительским центром имени В. В. Терешковой появится именная звезда выдающего летчика-космонавта, Героя Советского Союза и Героя России Сергея Крикалева. Он провел в космических полетах и в космосе более 803 часов. Сергей совершил 8 выходов в открытый космос общей продолжительностью более 40 часов, а также участвовал в строительстве МКС. Космонавт не раз бывал в нашем городе и является хорошим другом Ярославского планетария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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