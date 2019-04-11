На ярославской «Аллее космонавтов» зажжется новая «звезда» Сергея Крикалева

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-11T10:57:38+03:00

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Сегодня, 11 апреля, в 12 часов дня на «Аллее космонавтов» перед Культурно-просветительским центром имени В. В. Терешковой появится именная звезда выдающего летчика-космонавта, Героя Советского Союза и Героя России Сергея Крикалева. Он провел в космических полетах и в космосе более 803 часов. Сергей совершил 8 выходов в открытый космос общей продолжительностью более 40 часов, а также участвовал в строительстве МКС. Космонавт не раз бывал в нашем городе и является хорошим другом Ярославского планетария.

ИСТОЧНИК KP.RU