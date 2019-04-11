Новый первый зам мэра высказалась о подорожании проезда в Ярославле

СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-11T10:05:15+03:00

Когда и на сколько повысится цена билета, пока не сообщается.

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Новый первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец высказала свое мнение о возможном подорожании проезда. Об отношении к этой теме на заседании муниципалитета 10 апреля ее спросили депутаты. Кибец считает, что здесь нужно учитывать два критерия.

- Чтобы предприятия не обанкротились, но при этом, чтобы не пострадали социально незащищенные слои населения, в частности, чтобы они были обеспечены необходимыми видами поддержки, - пояснила она.

Напомним, разговоры о подорожании проезда в Ярославле идут с прошлого года. Правда, пока не озвучивалось, когда все-таки может повысится цена билетов в общественном транспорте. Зато известны пределы, до которых власти вправе поднять стоимость.

ИСТОЧНИК KP.RU