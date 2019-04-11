В Ярославской области молодой вор-рецидивист украл металл из дачного дома

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-11T09:55:35+03:00

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В Некоузском районе у жительницы одного из сельских поселений кто-то сорвал дверной замок, залез в дом и украл разные металлические изделия. Сумма награбленного оказалась небольшая –более 4,5 тысяч рублей, но сам факт воровства очень расстроил хозяйку. Она позвонила в полицию. Полицейские отыскали парня, который совершил кражу. 20-летний житель соседкой деревни уже был судим, да и не один раз. Он рассказал, что очень нуждался в деньгах, поэтому и пошел на преступление. Похищенное у молодого грабителя изъяли и завели уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU