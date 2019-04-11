2019-04-11T09:09:33+03:00
Общество

Осташинское кладбище в Ярославле затопило

Особенно плачевна ситуация на новом участке
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Осташинское кладбище затопило. Фото: "Городской телеканал".Осташинское кладбище затопило. Фото: "Городской телеканал".
Изменить размер текста:

В Ярославле затопило Осташинское кладбище. Могилы тонут в грязи, а венки плавают в лужах. На некоторых захоронениях завалились кресты и ограды. Особенно плачевна ситуация на новом участке, где находятся самые свежие захоронения.

- Мне очень больно, что могила находится в таком месте, до которого невозможно даже дойти. Можно пройти в сапогах, которые почти до колена, можно пройти по чужим могилам. Вот не каждый человек способен так шагать по чужим жизням, по чужим смертям, - пожаловалась «Городскому телеканалу» Галина Соколова, которая в марте похоронила близкого человека, а теперь не может спокойно пройти к его могиле.

Такое на кладбище происходит по весне довольно часто. Как объясняют в руководстве службы городских кладбищ, причина - в обильном таянии снега. К тому же благоустроить новый сектор еще не успели. В ближайшее время здесь обещают сделать водоотводные каналы, проезды, поставить баки для мусора. Хоронить умерших пока решено на соседнем участке, где более чисто и сухо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Ярославской области лишился «Мерседеса» из-за долгов по кредиту
На ярославской «Аллее космонавтов» зажжется новая «звезда» Сергея Крикалева
Новый первый зам мэра высказалась о подорожании проезда в Ярославле
В Ярославской области молодой вор-рецидивист украл металл из дачного дома
Депутат ярославской облдумы вызвался лично возить льготные лекарства избирателям
В Ярославле пропал 12-летний мальчик
В Рыбинске на остановке загорелся троллейбус
Главным культурным событием в России назвали приостановку объединения Волковского и Александринского театров
К 1 сентября в Дзержинском районе Ярославля построят новый садик
Девять игроков «Локомотива» сыграют на Еврочеллендже
Ярославский «Локомотив» продлил соглашение со Стаффаном Кронваллем
Ярославский врач просит проверить работу департамента здравоохранения, собирающегося закрыть ортопедическое отделение больницы №2
«Ярославич» теряет последние надежды
Скоро в Ярославле откроется навигация. Какие водные сюрпризы готовят власти горожанам
Схватил бутылки и побежал: в Рыбинске полиция поймала вора алкоголя
Ярославскую львицу Лавину выпустили в открытый вольер
Гематома на глазу и перелом скуловой дуги: пьяный ярославец поздравил жену с 8 марта
В Ярославле не выделили денег на покупку книг и журналов для библиотек
В Дзержинском районе Ярославля эвакуировали торговый центр «Рио»
Мэрия о переносе контейнерных площадок к домам: «Затраты понесут собственники»
Рыбинск может попасть в число городов «Золотого кольца»
Алексей Таганов отказался от депутатской зарплаты ради общественной деятельности
В Ярославле появится новый автобусный маршрут