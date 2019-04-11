Осташинское кладбище в Ярославле затопило

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-11T09:09:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле затопило Осташинское кладбище. Могилы тонут в грязи, а венки плавают в лужах. На некоторых захоронениях завалились кресты и ограды. Особенно плачевна ситуация на новом участке, где находятся самые свежие захоронения.

- Мне очень больно, что могила находится в таком месте, до которого невозможно даже дойти. Можно пройти в сапогах, которые почти до колена, можно пройти по чужим могилам. Вот не каждый человек способен так шагать по чужим жизням, по чужим смертям, - пожаловалась «Городскому телеканалу» Галина Соколова, которая в марте похоронила близкого человека, а теперь не может спокойно пройти к его могиле.

Такое на кладбище происходит по весне довольно часто. Как объясняют в руководстве службы городских кладбищ, причина - в обильном таянии снега. К тому же благоустроить новый сектор еще не успели. В ближайшее время здесь обещают сделать водоотводные каналы, проезды, поставить баки для мусора. Хоронить умерших пока решено на соседнем участке, где более чисто и сухо.

ИСТОЧНИК KP.RU