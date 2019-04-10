2019-04-10T23:01:56+03:00
Происшествия

В Ярославле пропал 12-летний мальчик

К поискам подключились сразу две волонтерские организации
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: vk.com/lizaalert76Фото: vk.com/lizaalert76
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В Ярославле пропал 12-летний мальчик - Глеб Ермолин. К поискам ребенка подключились сразу две волонтерские организации - «Лиза Алерт» и «ЯрСпас». Известно, что мальчик исчез еще 26 марта. Но заявка на поиски к волонтерам поступила только сейчас.

Глеб ушел из дома в Красноперекопском районе. Говорят, что с ним такое бывало и раньше.

Приметы пропавшего ребенка: рост - 157-160 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, серые глаза, активно жестикулирует при разговоре, имеет низкий голос. В день, когда мальчик исчез, на нем были темно-синяя куртка с красной окантовкой у молнии и на карманах, черные спортивные брюки с красными лампасами, синие кеды с белыми полосами.

Если вы видели Глеба Ермолина, сообщите об этом в полицию по телефонам 02, 102, 112 либо волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52 или поисково-спасательный отряд «ЯрСпас» - 8-810-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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